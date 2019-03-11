Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, 20 Şubat’ta tanıtılan katlanabilir telefon Galaxy Fold’un Türkiye satış tarihini duyurdu. Galaxy Fold, 27 Nisan 2019’da resmen Türkiye’de olacak. Ayrıca firmanın Türkiye’deki 5G planlarına ilişkin önemli açıklamalarda yapıldı.

Antalya’da düzenlenen, Samsung’un 18 farklı ülkeden ortaklarının katılımıyla gerçekleşen MENA Forum 2019 etkinliğinde, Samsung’un en yeni ürünleri sergilendi.

MENA bölgesi olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ciro şampiyonu Türkiye, bu önemli etkinliğin ev sahibi oldu. Galaxy Fold, S10 ailesinin yanı sıra etkinlikte Samsung’un beyaz ev eşyaları ve 98 inçlik 8K QLED televizyon da yerini aldı.

Firmanın ülkemizdeki planları hakkında konuşan Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “"Yapay zeka ve 5G gibi yeni teknolojileri geliştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 22 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. 5G'deki bilgimizin Türk halkına yararlı olmasını sağlamak için anlaşmalar yapıyoruz. Siyasi ve ekonomik konjonktüre bakmaksızın, Türk tüketicisinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Samsung Galaxy Fold 27 Nisan’da Türkiye’de satışta:

Anadolu Ajansı'nın haberine göre DaeHyun Kim, “Katlanabilir telefonumuz ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7,3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Pazara çok büyük bir yenilik getiren Galaxy Fold'u 27 Nisan'da Türkiye'de satışa sunacağız." dedi.

Galaxy Fold’un 20 Şubat’ta açıklanan ABD fiyatı 1980 dolar olarak açıklanmıştı. Etkinlikte cihazın fiyatı üzerine net bir açıklama yapılmış değil, ancak önümüzdeki 1 ay içerisinde net bir rakama ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Aşağıdaki içeriğimize göz atarak, Samsung’un bu fiyatı neye göre belirleyeceğini görebilirsiniz.

Güncelleme: Samsung yetkilileri tarafımıza ulaştı

Samsung yetkililerinin haberin ardından aktardığı bilgilere göre, DaeHyun Kim'in söz konusu etkinlikte satış tarihi ile ilgili bir açıklaması yoktu. Söz konusu hata, Samsung'un basın mensuplarına yönlendirmiş olduğu bültenden kaynaklanıyordu. Yetkilier, Samsung Galaxy Fold'un Türkiye satış tarihinin henüz kesinleşmediğini aktardılar.

Samsung Galaxy S10 detaylı inceleme videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz: