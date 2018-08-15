Samsung Galaxy J3 (2017) İçin Android Oreo Yayınlandı

Samsung, şirketin bütçe dostu akıllı telefonu olan Galaxy J3 (2017) için Android Oreo güncellemesini dağıtmaya başladı.

Son gerçekleşen sızıntılar, Samsung’un Galaxy J3 (2017) için Android Oreo güncellemesini Eylül ayı içinde yayınlayacağını söylüyordu. Samsung, söz konusu sızıntıları doğrular şekilde şirketin geçtiğimiz yıl tanıtılan bütçe dostu akıllı telefonu için Android Oreo güncellemelerini yayınlamaya başladı.

Güncellemeler şu an için yalnızca J330FXXU3BGH1 yapı numarası ile Rusya ve J330FXWU3BRG3 yapı numarası ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki cihazlar için yayınlanmış durumda. Bu ülkelerde yayınlanan güncellemelerde herhangi bir sorun yaşanmaması takdirde Samsung, daha fazla ülkeye güncellemeyi sunacaktır.

Android sürüm yükseltme testleri genellikle bir ay kadar sürmektedir. Dolayısı ile Samsung’un global Galaxy J3 (2017) Android Oreo güncellemesini Eylül ayında yayınlayacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Android Oreo güncellemesi, Android sürümünün tüm özelliklerinin yanı sıra Haziran güvenlik güncellemelerini de içeriyor.