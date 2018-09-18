Galaxy J4+ ve J6+ İçin 3 Farklı Tanıtım Görseli Yayınlandı

Samsung, birkaç hafta içinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonları Galaxy J4+ ve Galaxy J6+'ın sahip olacağı bazı özellikleri gösteren tanıtım görselleri yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin yeni giriş-orta seviye akıllı telefonları Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ için Hindistan’da yeni tanıtım görselleri yayınladı. Söz konusu tanıtım görselleri, cihazın sahip olacağı en dikkat çekici özellikleri vurguluyor.

Galaxy J4+ ve Galaxy J6+, önceki Galaxy akıllı telefonların aksine cihazın arkasında değil yanında yer alan bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Böylece parmak izi tarayıcıya ulaşmak çok daha kolay hale gelecek.

Cihazların bir diğer özelliği ise ilk kez Galaxy S8 ikilisi ile görmüş olduğumuz infinity display tasarım anlayışına sahip olmaları. Bu sayede cihazlar çok daha ince çerçevelere sahip olacaklar ve ekran 16:9 yerine 18:9 formatında olacak.

Tanıtım görsellerinin işaret etiği son özellik ise Emotify. Özellik hakkında detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da AR Emoji ya da Memoji benzeri bir özellik olacağını tahmin edebiliriz. Cihazların birkaç hafta içinde tanıtılması bekleniyor. Tüm detaylar o zamana kadar ortaya çıkacaktır.