Samsung'un Galaxy ailesinin bir üyesi olan ve 2018 Mayıs ayında çıkan J6 için Kasım güncellemesi yayınlandı.

Samsung J6, en sonunda yeni güncellemesini aldı. Güncellemeyle birlikte cihazlara AR emoji özelliği de geliyor. Kasım 2018 güncellemesi, Galaxy A6’lar için de bekleniyor. Ayrıca J6 güncellemesi şu an için sadece Hollanda’da yayınlanmış durumda.

Ekim güncellemesinin üstüne yazılan bu kasım güncellemesi için 360 MB’lık boş bir alan gerekiyor ve gelen güncelleme son Android sürümü değil, bir güvenlik güncellemesi. Kamera ve görsellik üzerine gelen AR emoji güncellemesi, Samsung Galaxy J7 Duo’ya gelen güncellemenin aynısı. Kasım güncellemesinin sürüm numarası ise J600FNXXU3ARK3.

Güncellemeyle birlikte AR emojilere Zootopia, Donald Duck, Incredibles, Goofy, Daisy, Micky Mouse ve Frozen karakterleri geliyor. AR emojiler, Samsung cihazlara S9 ve S9+ cihazlarla birlikte gelmişti ve iPhone’un animojilerine bir nevi rakip olarak çıkmıştı.