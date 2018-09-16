Samsung Galaxy J6 Prime'ın Özellikleri Belli Oldu

Samsung'un orta seviye telefonlarının en yenisi olacak olan Galaxy J6 Prime'ın tüm özellikleri belli oldu.

Samsung, geçtiğimiz Mayıs ayında yeni orta seviyeli telefonu Galaxy J6'yı piyasaya sürmüştü. Bu yeni telefonun ardından ise daha gelişmiş bir versiyonunun da yolda olduğu söylenmişti ancak henüz detaylar netleşmiş değidli. Aradan geçen birkaç aydan sonra artık telefona dair detaylar belirlenmeye ve bilgiler de internette hızla yayılmaya başladı. Buna göre Samsung, bu SM-J610 model numaralı yeni telefonunu Galaxy J6 Prime ismiyle piyasaya sürecek.

Samsung Galaxy J6 Prime'ın, standart siyah renk seçeneğine ek olarak kırmızı ve gri renklerde de olacağı düşünülüyor. Telefonun bazı bölgelerde ise Galaxy J6 Plıus ismi ile satışa sunulması bekleniyor.Telefon aynı zamanda FCC sertifikasını da aldı ve çok da uzak olmayan bir tarihte resmi olacak tanıtılacak.

Telefonun özellikleri ise şu şekilde;

Ekran: 6 inç 1480 × 720 HD+ LCD Ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425 (Ya da benzer seviyede bir işlemci)

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB

Batarya: 3,300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo