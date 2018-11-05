Samsung Galaxy J7 Prime, Android Oreo Güncellemesi Alıyor

Piyasaya çıkalı iki sene olan Samsung Galaxy J7 Prime, Android Oreo güncellemesi almaya başladı.

Bu yılın başlarında Samsung, 2016 yılında piyasaya sürülen bazı akıllı telefon modellerinin Android Oreo güncellemesi alacağını duyurmuştu. Bu akıllı telefonlardan birincisi ise Samsung Galaxy J7 Prime oldu.

Anonim bir kaynaktan alınan ekran görüntülerine göre söz konusu güncellemenin boyutu 1040 MB olarak görünüyor. 16 GB depolama alanına sahip kullanıcılar için bu durum biraz can sıksa da ana ekrandaki değişimler, akıllı görünüm, Samsung Cloud ve birçok güvenlik iyileştirmeleri içeren Android Oreo güncellemesi 'Samsung Experience' sürümünü de 9.5'e yükseltiyor.

Klavyede bir GIF sekmesi ve video oynatıcısında 2x hız seçeneği gibi belirli şirket geliştirmelerinin yanı sıra, resim içinde resim modu da Android Oreo ile birlikte geliyor. Güncelleme çok yakında ülkemizde kullanıma sunulacak.