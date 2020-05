Samsung’un One UI 2.0 arayüzü bulunan Galaxy cihazlarında Google’ın karanlık modundan kaynaklı bir hata olduğu tespit edildi. Hata, telefonun Google uygulamalarına girildiği sıralarda rastgele olarak karanlık mod uygulamasının kapanmasına neden oluyor.

Samsung’un Galaxy akılı telefonları, özellikle yazılım söz konusu olduğunda her zaman beğenilmiştir. Piyasadaki Android arayüzlerde en iyiler arasında gösterilen One UI, her ne kadar pek çok özellikle gelse de son dönemlerde sık sık sorunlarla anılmaya başladı.

Google’ın Android 10’la birlikte geçtiği karanlık mod özelliği, pek çok akıllı telefon üreticisini zorlamaya devam ediyor. Aslında Google’ın bu özelliğinin dışında Samsung gibi bazı firmalar arayüzlerine karanlık mod özelliğini eklemişti. Sonrasında Android 10’la standart olarak gelmeye başlayan karanlık mod özelliği, görünen o ki Galaxy cihazlarda ciddi sorunlarla karşılaşıyor.

Samsung Galaxy telefonlarda karanlık mod rastgele olarak kapanıyor

Bir Reddit kullanıcısı, karanlık modun Galaxy S20’sinde Google ve Google Asistan uygulamalarındayken düzensiz bir şekilde çalıştığını söyledi. Bunun ardından bir başka kullanıcı da bu ifadeyi destekledi, ancak daha sonrasında uygulamanın yeniden çalışmaya başladığını ekledi. İlk başta sadece Galaxy S20’lerde görülen bir sorun olduğu düşünülen hatanın, daha sonrasında Galaxy A70’lerde de görüldüğü ortaya çıktı. Bunun ardından bu hatanın Galaxy 20 Plus’ı da kapsadığı ortaya çıktı.

Wcctech’ten Furkan Shadid, cihazını güncelledikten ve yeniden başlattıktan sonra sorunun çözüldüğünü, ancak daha sonrasında yeniden aynı hatayla karşılaştığını söyledi. Bu hatanın Samsung’un karanlık mod yazılımında değil, Google’ın yazılımında olduğu görülüyor. Peki, siz One UI 2.0 bulunan cihazınızda bu sorunla karşılaştınız mı? Yorumlarda bize iletebilirsiniz.