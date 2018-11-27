Samsung Galaxy M ve A Serilerinin Detayları Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy M ve Galaxy A serilerini devam ettireceği doğrulandı.

Samsung, Galaxy M ve A serilerini devam ettirecek ancak J serisine son verdi. Samsung'un, yeni amiral gemisi olacak Galaxy S10'un ve katlanabilen akıllı telefonu X'in lansmanından önce, orta seviye ve giriş seviyesi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Galaxy S10'dan önce, bugün özellikleri ortaya çıkan orta seviye akıllı telefonu Galaxy A8s'in tanıtılması bekleniyor.

Samsung'un gelecek nesil Galaxy M serisi akıllı telefonu; SM-M305 ve SM-M205 kodlarıyla, koyu gri ve siyah olmak üzere iki çeşit renk seçeneğine sahip olacak. Söylentilere göre giriş seviyesi bütçe telefonu olacak bir Galaxy M serisi akıllı telefonunun da SM-M105F koduyla 16GB ve 32GB depolama seçenekleriyle duyurulabileceği düşünülüyor.

Galaxy A serisinin ise; 32GB ve 64GB depolama seçenekli SM-A305F kodlu, 64GB ve 128GB depolama seçenekli SM-A505F kodlu olmak üzere iki adet yeni akıllı telefona sahip olabileceği söyleniyor. SM-A305F'in; beyaz, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere 4 çeşit ve SM-A505F'in; pembe, gümüş, beyaz ve siyah olmak üzere 4 çeşit renk seçeneğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. En net bilgileri cihazlar tanıtıldığında sizlerle paylaşacağız.