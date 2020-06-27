Samsung Galaxy M01 Core, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung’un üzerinde çalıştığı giriş seviyesi akıllı telefonlardan bir tanesi olan Galaxy M01 Core, donanım özellikleriyle birlikte Geekbench’te ortaya çıktı. Cihaz, bu ay başında çıkan Galaxy M01’in bir alt modeli olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar iki adet giriş seviyesi telefon üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi olan Galaxy A01 Core’un render görüntülerinin ortaya çıktığını sizlere gün içerisinde aktarmıştık.

Giriş seviyesi bu iki modelden ikincisi Galaxy M01 Core da daha önce Wi-Fi Alliance’ta listelenmişti. Giriş segmentine ait bu cihaz, bu sefer de bazı donanım özellikleriyle birlikte Geekbench’te ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M01 Core

Galaxy M01 Core, bazı donanım özellikleriyle birlikte Geekbench 4.2’de ortaya çıktı. Listelemeye göre tek çekirdekte 575, çoklu çekirdekte 1.654 puan alan cihaz, gücünü MediaTek MT6739 SoC’den alacak.

Android 10 işletim sistemiyle birlikte kullanıcılarını karşılayacak olan model, A01 modelinin aksine 1 GB değil 2 GB RAM ile birlikte gelecek. M01 Core, bu ay başlarında Hindistan’da çıkan Galaxy M01’in bir alt sürümü olacak.

(Samsung Galaxy M01)

Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy M01, 5,71 inç HD+ Infinity-V LCD bir ekrana sahipti. Cihazın ön tarafında 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyordu. Telefonun arka tarafında 13 MP’lik ana kamera ve ona eşlik eden 2 MP’lik ikincil kamera bulunuyordu. Bu iki kameranın alt tarafında LED flaş yer alıyordu.

Galaxy M01’de Core sürümünde olduğu gibi MediaTek MT6739 değil Snapdragon 439 SoC bulunuyordu. 3 GB RAM kapasitesine sahip olan telefonun depolama alanı ise 32 GB’tı. Android 10 temelli One UI 2.0 kullanılan modelde 4.000 mAh değerinde bir batarya yer alıyordu.