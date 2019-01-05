Samsung Galaxy M Serileri İlk Olarak Türkiye'de Satılacak

Samsung'un yeni akıllı telefonlarının tüm özellikleri ve tanıtım zamanı belli oldu.

Samsung orta segmente hitap eden yeni akıllı telefonları Galaxy M10, M20 ve M30, Samsung'un Infinity-U çentikli ekranına sahip ilk akıllı telefonları olmak için gün sayıyor. Aldıklar FCC sertifikası doğrultusunda donanımsal özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonlar ne yazık ki Android'in eski sürümü olan Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak.

Tanıtılmasına günbegün yaklaşılınca Galaxy M10 ve Galaxy M20 akıllı telefonları sürekli gündeme gelir oldu. Bu akıllı telefonlardan Galaxy M10; 6.02 inçlik, 1080x2280 çözünürlüğünde, 19:9 en-boy oranında, %76.1 ekran-gövde oranında, Infinity-U çentikli 420 PPI, IPS LCD ekrana sahip olurken cihazın 8 çekirdekli Exynos 7870 işlemci ile geleceği tahmin ediliyor. Cihaz 3GB RAM'in yanında, 3.400mAh batarya kapasitesine de sahip olacak.

Infinity-U ekrana sahip bir diğer yeni akıllı telefon olan Galaxy M20; 6.13 inçlik, 1080x2340 çözünürlüğünde, 19.5:9 en-boy oranında, %83.44 ekran-gövde oranında, 409 PPI, Super AMOLED ekrana sahip olurken gücünü ise 3GB RAM'in yanında Samsung Exynos 7 Octa işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor. Galaxy M20'yi özel kılan özelliği ise cihazın tam 5.000mAh batarya kapasitesine sahip olması.

Galaxy M serisinin en baba yiğiti Galaxy M30; 6.38 inçlik, 1080x2340 çözünürlüğünde, 19:9 en-boy oranında, 403 PPI, %85.1 ekran-gövde oranında Super AMOLED ekrana sahip olurken işlemcisi hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Samsung Galaxy M20'de olduğu gibi M30'da da 5.000mAh'lik oldukça büyük bir batarya kullanılacak. Samsung'un yeni orta seviye akıllı telefonlarının Şubat ayının ilk haftalarında yapılacak bir etkinlik ile tanıtılması bekleniyor. Telefonlar, ilk başta her ülkede yer almayacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkede satışa sunulacak cihazlar, daha sonrasında diğer ülkelerde de satışa sunulacak.