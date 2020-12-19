Samsung Galaxy M12, 6.000 mAh Bataryayla Birlikte Gelecek

Samsung'un giriş segmentinde yer alacak olan yeni cihazı Galaxy M12, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun internet sitesinde ortaya çıktı. Buna göre cihaz, 6.000 mAh kapasiteli bir bataryayla çıkış yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni M serisi akıllı telefonlarını çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy M12 olarak adlandırılan yeni cihazın bu ay başında aldığı Bluetooth SIG sertifikası ortaya çıkmıştı.

SM-M12FG/DS ve SM-F12G/DS model numaralarına sahip cihaz, geçtiğimiz hafta da bazı özellikleriyle birlikte Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Samsung Galaxy M12, şimdi de FCC (Federal İletişim Komisyonu) internet sitesinde ortaya çıktı. Peki, şu ana kadar cihazla ilgili ortaya çıkan özellikler neler?

Samsung Galaxy M12'nin ortaya çıkan özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, Exynos 850 SoC'den gücünü alacak ve Android 11 işletim sistemine sahip olacak. 6,55 inçlik HD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacak olan Galaxy M12, damla çentikli LCD panelle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Telefonun RAM kapasitesi ise 3 GB olacak.

Telefonun arka tarafına konumlandırılan 4 kameranın 13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Henüz bir bilgi bulunmasa da ön tarafta yer alan selfie kamerasının ise 8 MP değerinde olacağı tahmin ediliyor. FCC'de ise telefonun bataryasıyla ilgili bilgiler ortaya çıkmış durumda. Buna göre Galaxy M12, 6.000 mAh değerinde bataryaya ve 15 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Telefondaki parmak izi okuyucu sensör, yan tarafta yer alan güç düğmesine gömülü olacak. USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak olan giriş segmenti cihazın boyutları ise 163,9 mm x 75,9 mm x 8,9 mm olacak.