Samsung Galaxy M20, Çok İyi Bir Pil Kapasitesi ile Gelecek

Samsung'un sıradaki akıllı telefonlarından biri olan Galaxy M20, 5000mAh pil ile geliyor.

Samsung, ne acı ne de tatlı bir sene geçirdi. Her ne kadar şirket, küresel akıllı telefon marketinin en tepelerinde bulunsa da özellikle bu sene yıldızları parlayan Huawei ve Xiaomi, Samsung'un tahtının en büyük adayları.

Yarışın diğer yanında bulunan akıllı telefon modelleri neredeyse üst seviye denilebilecek seviyedeki akıllı telefonları orta seviye bir telefon fiyatıyla satması, Samsung için öne çıkarılması zor bir strateji oldu. Şimdi ise Samsung, önümüzdeki dönemde gelecek olan Galaxy M20 ile orta seviye telefon piyasasını tekrar ele geçirmek istiyor.

Birçok büyük çaplı akıllı telefon üreticisi, çoktan 5000mAh pile sahip telefon barajını açmıştı, henüz Samsung ise bu şekilde büyük pile sahip bir telefon ya da daha kabaca söylememiz gerekirse önceliği pil ömrü olan bir telefon üretmedi. İşte tam da bu konuda firmanın yeni numarası olan Galaxy M20, 5000mAh pil gücü ile bizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Telefonun tek özelliği ise pil ömrü değil tabii ki. 8MP bir ön kameraya sahip iken bu kamera özçekim severler için özel bir kaliteye sahip olacak. Bunun yanında arkasında ise 13 + 5 MP olmak üzere iki ayrı kamera bulunurken, telefonun genel boyutları 156.4 x 74.5 x 8.8 mm şeklinde. Boyutlardan anlaşılacağı üzere telefonda ekstra bir pil boyutu bulunmasına rağmen bu durum kalınlığına pek etki etmemiş.

Her ne kadar telefon hakkında çok fazla bilgiye sahip olmasak da birtakım genel bilgiye sahip olmamız güzel. Umuyoruz ki zamanla daha detaylı bilgiler elimize geçer ve biz de inceleme hatta belki de sağlamlık testi fırsatı bulabiliriz.