Galaxy M20'den Yeni Sızıntılar Elimize Ulaştı

Samsung Galaxy M20'nin sızıntıları sayesinde telefon hakkında önemli bilgiler elimize ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Galaxy M20’nin kılıf fotoğraflarında telefon hakkında birçok önemli bilgi edinildi.

Kılıfta görüldüğü üzere çift kameraya ev sahipliği yapacak olan telefon, arka panelinin üst kısmına doğru bir parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındıracak.

Son zamanlarda çıkan telefonlarda en çok eleştirilen konu jack girişi de kılıf fotoğraflarıyla cevap buldu. Cihazın sol alt kısmındaki boşluk sayesinde Galaxy M20’nin jack girişine sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Telefonun ön panelinde ise ekranın ortasında bir adet çentik kolaylıkla görülebiliyor.