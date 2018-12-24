Samsung Galaxy M30, Geekbench'te Görüntülendi

Samsung'un gelecek orta segment serisi Galaxy M30 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Söylentilere göre Samsung önümüzdeki aylarda J serisi, C serisi ve On serileri yerine M serisi telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çıkacak telefon modelleri ise M10 (SM-M105F), M20(SM-M205F) ve M30(SM-M305F) olacak.

Bu telefonlardan M30’u bazı özellikleriyle beraber Geekbench sitesinde gördük. Geekbench’e göre telefonda Android 8.1 işletim sistemi, Exynos 7885 SoC işlemci ve 4 GB ram olacak. Daha önceki sızıntılarda depolama alanlarının ise 64GB ve 128GB’la sınırlı kalacağı söylendi.

Samsung, S9 ve S9 Plus'lara şimdiden Android 9 (Pie) güncellemesini dağıtmaya başlamışken, bundan birkaç ay sonra çıkacak olan yeni telefonlarını eski bir işletim sistemi olan Android 8.1 (Oreo) ile çıkarması ile beraber kullanıcılarına hayal kırıklığı yaşatacak gibi.

Şimdilik bu telefondaki donanım özellikleri, Samsung’un orta sınıf dediğimiz A8, A8+ ve M20’de bulunuyor. Samsung Exynos 9610 işlemcileri, belki de gelecek yıl çıkacak olan yeni A serisi telefonlarda kullanacaktır. Bu dar bütçeli pazarda bakalım yeni telefonlar iş yapabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz. Telefonların fiyatı ise her şeyden önce satış başarısını belirleyecek tek şey diyebiliriz.