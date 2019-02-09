Samsung Galaxy M30'un Teknik Özellikleri Hakkında Yeni Detay

Samsung Galaxy M30 ile ilgili, daha önceki bilgileri yalanlayacak yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ocak ayında Samsung; Galaxy M10 ve M20 modellerini tanıttı. Önümüzdeki haftalarda ise Koreli üretici, bu cihazların bir üst modeli olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy M30'u tanıtacak.

Samsung Galaxy M30 için gelen ilk ayrıntılardan bir tanesi de ekran özelliğiydi. Infinity U ekran, en büyük olasılıklardan biri. Ekranın 6.38 inç ve 2220x1080 çözünürlüğe sahip olması da bir diğer ayrıntıydı. 13MP / 5MP / 5MP sensörlerin üçlü kamera özelliği de vurgulanmıştı. Birkaç gün önceki haberimizde ise cihazın tüm teknik detaylarını sizlere aktarmıştık.

Samsung Galaxy M30, daha önce ortaya çıkan özelliklerle gelmeyecek

Samsung Galaxy M30 ile ilgili değişen ek bilgiler ise, ekran özellikleri ile ilgili oldu. 2210×1080 ekran çözünürlüğüne sahip olacak ve dahili depolama alanı da 128 GB kapasiteyle donatılacak. Exynos 7904 işlemci ve 6GB RAM de yeni gelen bilgiler arasında.

Son olarak batarya hacminin 5000 mAh olacağı da kesinleşmekle birlikte; 159 x 75.1 x 8.4 mm boyutlarında, 175 gram ölçülerinde de bu modeli görebiliriz. Samsung Galaxy M30 modelinin ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz net bir tarih yok. Bu model ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.