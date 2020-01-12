Samsung’un 2020 yılında Galaxy M serisine ekleyeceği modellerden bir tanesi olan Samsung Galaxy M31 hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle oldukça merak ediliyor.

Son zamanlarda, Samsung Galaxy M31'in kamera modülü olduğu iddia edilen parçalar internette geniş yer bulmaya başladı. Görüntüler her ne kadar doğrulanmamış olsa da, bu akıllı telefonun arka kamera modülünde beş delikli bir tasarım kullanacağını görmek mümkün. Bu da cihazın muhtemelen dörtlü bir kamera kurulumu ve bir adet flaşla geleceği anlamına geliyor. Raporlara göre, Samsung Galaxy M31 cep telefonu kamera modülünü ortaya çıkaran kişi anonim olmasına rağmen güvenilir bir endüstri uzmanı. Yayılan fotoğraf ayrıca Samsung Galaxy M31 cep telefonunun “L” şeklinde dört kameralı bir tasarım kullanacağını da gösteriyor.

Yeni akıllı telefon hakkında edinilen diğer bilgilere bakacak olursak, cihazın Exynos 9611 veya Snapdragon 665 AIE yongasını kullanacağına dair raporlar ortaya çıktığını söylemek mümkün. Cihazın 6GB'a kadar RAM ve yeni bir kırmızı renk şemasına sahip olacağı da söylenenler arasında. Görüntüleme açısından, ana kameranın 48MP ve ayrıca ultra geniş açılı bir lens ve derinlik sensörüne sahip olacağı da konuşuluyor. Şimdilik dördüncü kamera hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca, Samsung şu anda Samsung Galaxy M11, Samsung Galaxy M21 ve Samsung Galaxy M41'i de geliştiriyor. Bu telefonların 2020'nin ilk çeyreğinde resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı

Yaklaşmakta olan cihaz M31 yakın zamanda Geekbench’te SM-M315F model koduyla ortaya çıkmıştı. Geekbench’te yer alan bilgilere göre M31 tek çekirdekli işlemci testlerinde 348 puana ulaşmayı başarmıştı. Çok çekirdekli testlerde ise 1.214 puana kadar çıkan telefon performansının iyi olduğu ile ilgili ipuçları vermişti.

Henüz teknik özellikleri hakkında net bir bilgiye ulaşılamayan cihaz önümüzdeki günlerde daha çok merak edilip konuşulacak gibi duruyor. Teknoloji devi Samsung’dan gelecek resmi açıklamaları paylaşmak için burada olacağız.