Samsung M40'ın Teknik Özellikleri, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı akıllı telefon serilerinden M serisinin yeni üyesi M40'ın, teknik detayları Geekbench üzerinden ortaya çıktı.

Teknoloji devi Samsung'un M serisi telefonlarından olan ve henüz detaylarının çok bilinmediği M40 modeli, Geekbench'te ortaya çıktı. Uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini alacak olan M40, yapılan tek çekirdekli testlerden 2.350 çok çekirdekli testlerden ise 6.400 puan almayı başardı.

Telefonla ilgili bilgiler az olsa da Snapdragon 675 işlemci, 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacağı ve hafızasının 128 GB olduğu söyleniyordu. Samsung Galaxy M40'ın Super AMOLED bir ekrana sahip olacağı ve 3 arka kamerasının olacağı da diğer söylentiler arasındaydı. Samsung'un M serisi yeni akıllı telefonu M40 hakkında tam olarak bilgi sahibi olmamız için biraz daha beklememiz gerekiyor.

İşte Geekbech üzerinde yapılan testlerin sonuçları;

Bu sonuçlara göre M serisinin yeni üyesi olacak olan M40'ın, fiyat performans açısından gayet yeterli olabileceğini söylemek mümkün.