Galaxy M41'in OLED Ekranını Samsung Display Üretmeyebilir

Samsung'un akıllı telefonlarında kullandığı OLED ekranlarda maliyeti düşürmek için Samsung Display harici bir üretici aradığı uzun zamandır konuşuluyor. Şirketin yeni giriş-orta segment telefonu olacak Galaxy M41, bu noktada kırılmanın yaşanacağı model olarak karşımıza çıkabilir.

Samsung'un yeni giriş-orta seviye telefonu olarak gelmesi beklenen Galaxy M41, şirketin uygun fiyatlı cihazları arasına eklenecek. OLED ekranıyla iyi bir görüntü deneyimi sunacak olan cihaz, Güney Koreli teknoloji devi için önemli bir dönüm noktasını temsil edebilir.

Galaxy M41, ekranı Samsung Display tarafından üretilmeyen ilk OLED ekranlı Samsung akıllı telefon olabilir. Şirkete yakın kaynaklar, telefonun OLED ekranının China Star Optoelectronics Technology (CSOT) tarafından üretileceğinden bahsediyor. Kaynaklar, Samsung'un giriş seviyesi telefonunda söz konusu ekranları kullanmaya karar verdiğini, ancak BOE tarafından üretilen ekranların da test sürecinde olduğunu öne sürüyor.

Samsung, OLED ekran maliyetlerini düşürmek için farklı üreticilere yöneliyor

Galaxy M41'in 19.5:9 en boy oranına sahip, 2.340x1.080 piksele kadar FHD+ çözünürlükleri destekleyen 6.67 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Samsung'un akıllı telefonunun ekranında Xiaomi Mi 10 ve Motorola Edge tarafından kullanılan CSOT yapımı OLED paneller yer alabilir.

Galaxy M41, Samsung'un mobil ekran tarafındaki hakimiyetini sonlandırabilir. Samsung Display'in bu karardan çok da memnun olmayacağı söylense de, Samsung'un akıllı telefon üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Dolayısı ile Samsung, alt segmentlerde de daha fazla kar etmiş olacak.

Samsung'un ekran hamlesi giriş seviyesinde kârlılığı artırabilir

Özellikle ekran tarafında yapılan bu tarz hamleler, giriş seviyesi Android akıllı telefonlar için fiyat aralığının aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Böylece, kârlılığı tartışılan segmentin hem üretici, hem de tüketici için makul olması mümkün oluyor. Galaxy M41'in önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor ve yeni ekranların fiyatlara ne şekilde etki edeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Son dönemde Samsung'un Galaxy S21 serisinde de değişikliğe giderek BOE'nin OLED panellerini kullanacağı konuşuluyordu. Ancak BOE'nin ekranlarının Samsung'un test sürecini geçemediği ve Güney Koreli şirketin kararından dönebileceği öne sürülüyor.