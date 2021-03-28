Samsung Galaxy M42 5G ve M42 4G, BIS Sertifikası Aldı

Samsung'un yakında tanıtılacak yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy M42, Hindistan'ın BIS sertifikalandırma kurumunun web sitesinde ortaya çıktı. Listelemeye göre telefon, standart 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyantla piyasaya sürülecek.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy M42 akıllı telefonu Hint Standartları Bürosu'nun (BIS) web sitesinde ortaya çıktı. Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan cihazın orta segmentte yer alması ve hem 5G hem de 4G ağ bağlantısıyla gelmesi bekleniyor.

Yayınlanan raporda Galaxy M42 5G varyantı SM-M426B / DS model numarası ile listelenirken, standart 4G versiyon ise SM-A426B / DS model numarası ile belirtildi. Model numaralarının yanında yer alan DS, cihazların çift SIM desteğiyle birlikte geleceğini ifade ediyor.

Samsung Galaxy M42 neler sunacak?

BIS sertifikalandırma listelemesinde cihazların özelliklerine veya tanıtım tarihine dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak daha önce ortaya çıkan raporlar, Galaxy M42 5G'nin gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 690 yonga setinden alabileceğini öne sürüyordu.

Marka tarafından onaylanan özellikler arasında 6,6 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranın damla çentik tasarımına sahip olması beklenirken, cihazdaki ana kameranın ise 64 MP çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Şu aşamada ön kamera veya diğer arka kameralarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak cihazda dörtlü arka kamera kurulumunun yer alacağı iddia ediliyor.

Pil tarafına geçtiğimizdeyse sektöre yakın kaynaklar, Samsung'un Galaxy M42 5G ve M42 4G modellerine güç sağlamak için 6.000 mAh büyüklüğünde bir pil kullandığını öne sürüyor. Bu bilgi, daha önce 3C sertifikasyonuyla birlikte onaylanmıştı. Dolayısıyla her iki cihaz arasındaki donanım açısından temel fark yalnızca işlemci olabilir.