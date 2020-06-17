Samsung, Galaxy M41'i İptal Edip Galaxy M51'i Duyurabilir

Samsung'un kendi üretimi olmayan OLED ekranlar kullanan ilk akıllı telefonu olarak gelmesi beklenen Galaxy M41'i iptal ettiği konuşuluyor. Güney Kore'den gelen haberlere göre Samsung, M41 yerine bir üst model Galaxy M51 ile karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy M41'in üçüncü parti bir üretici tarafından sağlanan OLED ekranları kullanan ilk Samsung akıllı telefon olacağı ortaya çıkmıştı. Güney Kore'den gelen yeni haberlere göre ise Samsung, TCL Star Optoelectronics Technology tarafından üretilen OLED ekranlarla geleceği konuşulan Galaxy M41'i iptal etti.

Gelen raporlar, Samsung'un Galaxy M41 üzerinde çalışmayı durdurduğunu ve bunun yerine Galaxy M51'e odaklanmaya karar verdiğini öne sürüyor. Samsung'un mart ayında render görüntüleri sızdırılan M41'i neden iptal etmeye karar verdiği bilinmiyor ancak şirket yakında Galaxy M51 ile karşımıza çıkabilir.

Samsung, giriş-orta segmentte Galaxy M51 ile yola devam edebilir

Galaxy M51'in Güney Koreli teknoloji devinin geliştirmekte olduğu telefonlar arasında olduğu bir süredir konuşuluyordu. Cihazın tıpkı Galaxy M41 gibi üçüncü parti OLED paneller kullanacağı da tahminler arasında yer alıyordu.

Galaxy M51'in özellikleri şu anda bilinmiyor, ancak telefonun bazı özelliklerini ve hatta tasarımını Galaxy A51 ile paylaşacağı söylentileri var. Benzer bir strateji Samsung tarafından Galaxy M30 ve Galaxy A50 için benimsemişti. Geçtiğimiz hafta SM-M515F model numarasıyla Geekbench'te görülen Galaxy M51'in Snapdragon 675 işlemci ve 8 GB RAM ile geleceği ortaya çıkmıştı.

Kaynaklara göre, Samsung'un üçüncü parti panelleri kullanma kararı gelecek yıla kadar askıya alındı. Samsung Galaxy M51'in ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmese de, telefonun bu ay duyurulması bekleniyor.