Samsung Galaxy M55s, Geekbench'te listelenmeye başladı. Fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkacak telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy M serisinin en yeni üyesi olacak Galaxy M55s üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Samsung Galaxy M55'in yenilenmiş bir versiyonu olacağı düşünülen bu akıllı telefon, an itibarıyla Geekbench'te listelenmiş durumda.

"SM-M558B" olarak kodlanan akıllı telefon, Geekbench'in tek çekirdekli testlerinde 1.003, çok çekirdekli testlerinde ise 2.309 puan almayı başardı. Bu da yaklaşmakta olan telefonun fiyat performans ürünü olacağını gözler önüne seriyor. Öte yandan; Geekbench'teki test, yaklaşmakta olan telefonun bazı özelliklerini de gözler önüne serdi.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1'den güç alacak

Geekbench'teki listeleme, Samsung Galaxy M55s'te 2.4 GHz'de çalışacak, Adreno 644 GPU'lu bir işlemciden söz ediyor. Bu bilgiler, aslında Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1'i tarif ediyor. Öte yandan; yaklaşmakta olan telefonda 8 GB RAM ve Android 14 işletim sisteminin bulunacağını da görüyoruz.

Samsung Galaxy M55 böyle görünüyordu:

Geekbench, Samsung Galaxy M55s ile ilgili başka hiçbir detayı ortaya koymuyor. Ancak bu akıllı telefonun yakın bir gelecekte duyurulacağına inanılıyor. Samsung'un yapacağı resmî açıklama, Galaxy M55s'in tüm özelliklerini gün yüzüne çıkaracaktır.