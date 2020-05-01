Samsung, Mayıs Güvenlik Güncellemelerini Göndermeye Başladı

Teknoloji devi Samsung, mayıs ayının gelmesiyle beraber Galaxy serisi cihazlarına güvenlik güncellemelerini göndermeye başladı. Şimdilik Galaxy S20 serisi, Galaxy Fold ve Galaxy Note10 serisi için gönderilen güncellemenin diğer modellere de çok yakında gelmesi bekleniyor.

Gizlilik ve güvenlik, özellikle akıllı telefon üreten dev şirketler tarafından son derece önemli sayılan konuların başında geliyor. Son zamanlarda güvenlikle ilgili konular yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan büyük şirketlerin bu konuyla başlarının dertte olması, sanıyoruz ki isteyecekleri son şey olur. Bu yüzden teknoloji devi Samsung için de güvenlik son derece önem arz ediyor. Mayıs ayının gelmesiyle beraber şirket, Galaxy serisinin amiral gemisi olarak kabul edilen cihazlarına güvenlik güncellemesini göndermeye başladı.

Bazı Samsung cihaz kullanıcıları, güncellemelerin vaktinde gönderilmesinden duydukları memnuniyeti bildirmekte gecikmedi. Önceden önemli sürüm güncellemeleri için bir seneye varan gecikmeler ya da güvenlik yamaları için ayları bulan beklemelerin sona ermesinden son serece mutlu olan kullanıcılar, şirketin bu durumla beraber diğer akıllı telefon üreticisi rakiplerini geçmesinden de hoşnut olduklarını dile getirdi.

Güncelleme, 170 MB boyutunda:

Güncelleme son derece hızlı biçimde gelince yamaya dair değerlendirmeler ve yorumları barındıran raporlar da erken çıkmaya başladı. Kullanıcıların bildirdiğine göre Galaxy S20 Ultra için gelen güncellemenin içinde kamera iyileştirmelerine dair notlar da mevcut durumda. Genel güvenlik düzeltmeleri ve birkaç performans geliştirmesi içeren güncellemenin 170 MB alan kapladığı da bildirilen bir başka şey olarak öne çıkıyor. Bu noktada aslında bir güvenlik yaması için beklenenden biraz daha fazla yer kapladığı söylenen güncelleme için şimdilik pek fazla olumsuz yorum bulunmuyor.

Son zamanlarda gönderilen güvenlik yamalarının cihazlardaki problemleri anında ortadan kaldırdığı biliniyor. Çeşitli internet sitelerinde ortaya çıkan raporlar, Samsung’un yeni güvenlik güncellemesinin şimdilik birkaç ülkede göründüğünü bildirse de bunların dünya geneline çok kısa zamanda yayılması bekleniyor. Yani güncelleme cihazınıza henüz gelmemiş olsa da endişelenmenize gerek yok, muhtemelen çok kısa zamanda güncellemeyi yüklemiş olacaksınız.