Seul merkezli teknoloji firması Samsung, dünyanın farklı yerlerindeki Galaxy Note 10+/Galaxy Note 10+ 5G kullanıcıları için Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Bazı modelleri için Android 10 dağıtımına geçtiğimiz aylarda başlayan Güney Koreli Samsung, son model amiral gemisi Galaxy Note 10 için bu güncellemeyi geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Beraberinde One UI 2.0 arayüzünü de kullanıcılara sunan bu güncelleme, Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği bazı özelliklere kavuşmasını sağlamıştı.

Güncellemelerine hız kesmeden devam eden teknoloji devi, şimdi de Note 10+ 5G kullanıcıları için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başladı. Dünyanın farklı noktalarından Samsung Galaxy Note 10+ ve Note 10+ 5G kullanıcıları, bu yazılım güncellemesine dair telefonlarına bildirim geldiğini belirtiyor. Gelen güncelleme, güncellenmiş özellikler ile birlikte çok daha fazla özellik sunan One UI 2.0’ı da beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G modelleri, Android 10 güncellemesini almaya başladı:

Samsung Galaxy Note 10+ ve Note 10+ 5G kullanıcıları için Android 10 ve One UI 2.0 arayüz güncellemesini içeren bu güncelleme, ayrıca garip bir şekilde 1 Aralık güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor. Oldukça büyük sayılabilecek güncelleme, Samsung’un aktardığına göre 1977.29 MB boyutunda. Bu yüzden kullanıcıların güncellemeyi yapmadan önce bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadıklarını kontrol etmelerinde fayda var.

Güncelleme noktasında yurt dışında hizmet veren üç büyük telekom şirketinin ilgili sayfalarına baktığımızda Optus ile Vodafone’un şu anda güncellemeyi test ettiğini ve yayınladığını ancak Telstra’nın konu hakkında herhangi bir bilgi vermediğini de belirtelim.

Son olarak Samsung kullanıcıların bu güncellemeyle birlikte pek çok yeni özelliğe kavuşacağını da belirtelim. Android 10 ile gelecek bu özellikler ‘karanlık mod’ başta olmak üzere tam ekran hareketleri, daha akıcı animasyonlar, yeni tek el modları, geliştirilmiş hareket kısayolları, sistem iyileştirmeleri ve daha pek çok işlevsel özelliğe yer alıyor.