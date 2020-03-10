Samsung Galaxy Note 20 Konsept Tasarımı (Video)

Letsgodigital, Concept Creator ile bir araya gelerek Samsung'un yeni amiral gemisi olacak Galaxy Note 20 için konsept tasarım oluşturdu. Oluşturulan konsept tasarım Galaxy Note 20’nde tamamen düz bir ekran kullanıldı ve telefonun arka kısmı cam yerine deri kaplama ile tasarlandı.

Samsung’un önümüzdeki aylarda duyuracağı Galaxy Note 20’nin şimdi bir konsept tasarımı ortaya çıktı. Letsgodigital’in Concept Creator ile beraber geliştirdiği konsept tasarımın fotoğrafları ile beraber bir videosu da paylaşıldı.

Geliştirilen Galaxy Note 20 konsept tasarım,ı beklenen Note 20’den oldukça farklı görünüyor. Konsept sanatçısı Galaxy Note 20’nin ekranını tamamen düz bir şekilde tasarlamış. Düz ekranın ortasında ise kamera deliği ve ön kamera bulunuyor.

Metalden bir gövde ile tasarlanan Galaxy Note 20’nin ekranında değil, yalnızca arkasında kavis bulunuyor. Ayrıca telefonun arka kısmı cam yerine deri bir kaplama ile tasarlanmış görünüyor. Samsung, konsept tasarımda olduğu gibi Galaxy Note 20’nin arka kısmını cam yerine deri kaplama ile yaparsa telefonun yüzeyinin daha az kaygan olacağı kesindir.

Konsept tasarımda Galaxy Note 20’nin güç düğmesi ile ses kontrol tuşları telefonun farklı yerlerine yerleştirilmiş görünüyor. Telefonun güç tuşu gövdenin sağ yanında yer alırken, ses kontrol tuşları sol tarafa yerleştirilmiş.

Letsgodigital’in paylaştığı konsept tasarımın arkasında üçlü kamera kurlumu bulunuyor. Galaxy Note 20’nin arkasında bulunan üç kamera, Galaxy S10 serisine benzer şekilde yatay olarak sıralanmış.

Samsung, bu yıl Galaxy Note 20 ve Note 20 Pro şeklinde iki varyasyonla Note 20’leri açıklayacak. Note 20 Pro yerine Note 20 Ultra isminin de kullanılması bir ihtimal olarak kenarda bekliyor. Samsung’un Note 20 ve Note 20 Pro’yu Ağustos ayında duyurması bekleniyor. Note 20’lerle beraber Galaxy Fold 2’nin de duyurulması muhtemel.

Samsung Galaxy Note 20 konsept tasarım