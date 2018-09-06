Samsung, Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus'ı Gözden Çıkardı

Samsung, bu ayın güvenlik güncellemesi alacak akıllı cihazlarının bir listesini yayınladı. Listede, satışları halen devam eden ve oldukça fazla kullanıcısı bulunan iki model yer almadı.

Son dönemde katlanabilir akıllı cihazlarıyla gündemde yer bulan teknoloji devi Samsung, güvenlik güncellemelerinin geleceği modellerin bir listesini yayınlandı. Eylül 2018 Android güvenlik güncellemesinin geleceği modellerin listesinde ise hala satışı devam eden ve kullanıcı sayısı bir hayli fazla olan Galaxy Note 5 ve S6 Edge+ modellerine yer verilmedi. Cihazlar için oldukça önemli olan güvenlik güncellemesinin bu modellere gelmeyecek olması kullanıcıların bir hayli canını sıkacak.

Güvenlik açıklarının kapatılması için oldukça önemli olan güvenlik güncellemeleri Google tarafından her ay yayınlanıyor. Bu güncellemenin hangi modellere getirileceği ise markalara kalıyor. Güvenlik güncellemesi almayan cihazlar güvenlik açısından oldukça büyük bir tehdit altında kalıyor.

Güvenlik güncellemeleri, yeni geliştirilmiş virüslere karşı güncel şekilde sunuluyor. Güvenlik önlemi almayan modeller, cihazın yazılımına zarar verebilecek virüslere otomatikman açık hale gelmiş oluyor. Her ne kadar Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus’ın kullanıcı sayısı yüksek olsa da Samsung, bu iki modeli de gözden çıkarmış gibi görünüyor.