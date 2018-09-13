Samsung Galaxy Note9'a Kararlılık Güncellemesi Geldi

Samsung'un amiral gemi seviyesindeki telefonu Galaxy Note9'a yeni bir güncelleme geldi.

Samsung'un amiral gemilerinden olan ve satış başarısında da coşan telefonlarından Galaxy Note9, bugün itibariyle OTA aracılığıyla güncelleme almaya başladı. N960FXXS2ARH6 yazılım sürüm numarası ile gelen güncelleme yaklaşık 72 MB gibi bir boyuta sahip.

Henüz ülkemizde yayınlanmayan bu güncellemede dokuz önemli güvenlik sorunun giderildiğini belirten Samsung, bunlara ek olarak onlarca açığın düzeltildiğini belirtiyor. Ayrıca, daha önce tespit edilen hataların giderildiği güncelleme sonrasında, cihaz kararlılığının artacağı bilgisini de paylaşmış durumda.

Romanya, Slovakya, Lüksemburg ve Bulgaristan gibi farklı ülkelerde bulunan kullanıcılara ulaşmaya başaran güncellemenin, ülkemize ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi ne yazık ki bulunmamakta.