Galaxy Note9'un 2 Önemli Özelliği Beğeni Topluyor

Consumer Reports'un yaptığı bazı testler, Samsung Galaxy Note9'un batarya ömrü ve dayanıklılık gibi hususlarda etkileyici sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Consumer Reports, yaptığı incelemeler sonucunda Samsung Galaxy Note9'un; dayanıklılık, uzun batarya ömrü ve kamera özellikleri gibi hususlarda bir hayli güçlü olduğunu ortaya koydu. ABD merkezli bir dergi olan Consumer Reports, Güney Koreli devin premium amiral gemisini test etti ve 29 saatlik batarya ömrü gibi etkileyici istatistiksel başarılar gözlemledi.

Bu sonuç, cihazın şarj edilmeden tüm gün boyunca kullanılabileceğini; hatta cihaz çok fazla kullanılmadığı takdirde şarjın bir günden fazla gidebileceğini gösteriyor. Test, bir insanın gün içerisinde telefonunda yapabileceği işlemleri simüle eden bir robot parmak kullanılarak gerçekleştirildi. Robot, cihaz üzerinde internette gezinme, arama yapma, fotoğraf çekme ve GPS navigasyonu kullanma gibi işlemler yaptı. Bu uzun batarya ömrüne erişilmesini sağlayan bir diğer etken de Android işletim sisteminin yeni versiyonu oldu.

Dayanıklılık hususunda Galaxy Note9, yaklaşık 75 cm’lik bir yükseklikten yüz kez yere bırakıldığında da herhangi bir kırılma göstermeyerek testi geçti. Cihazın kasasında bazı ezilmeler ve çizikler oluşsa da ekran sağlam kaldı. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi Note8, 50. düşüşte hasar almıştı.

Kamera tarafında ise cihazda bir adet geniş açılı bir adet de 2x zoom yapabilen bir kamera olmak üzere iki adet arka kamera mevcut. Portre modu ve bokeh efekti uygulayabilen çift kamera, otomatik odaklama özelliği ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.