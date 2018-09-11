Samsung, Galaxy Note10’u ‘Da Vinci’ Kod Adıyla Geliştiriyor

Güney Koreli elektronik devi Samsung, Galaxy Note9 modelini daha yeni piyasaya sürmüş olmasına rağmen, önümüzdeki senenin planlarını yapmaya başladı. Firma, Galaxy Note10 modelini “Da Vinci” kod adıyla geliştiriyor. Bu isim ise bize önemli S Pen geliştirmelerinin yolda olduğunu gösteriyor.

Son dönem amiral gemileri arasında Bluetooth bağlantısı ile dikkat çeken S Pen kalemine sahip Galaxy Note9, sınıfının tek başına lideri konumunda. Yeni kalemiyle geniş telefon ekranını kontrol ederken, basınç duyarlı olduğu için çizim yapmak çok kolaylaşıyor. Ayrıca S Pes bir nevi uzaktan kumanda görevi görerek, sunum yapmayı ya da cihazı kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde artan dolar kuru nedeniyle 1500 TL zam yaptığı Note9, henüz yeni bir telefon. Firma ise gelecek yılın planlarını çok önceden yapmaya başladı. Ağustos 2019’da tanıtılması beklenen Galaxy Note10, Da Vinci kod adıyla geliştirilmeye başladı.

Da Vinci ile Samsung, ünlü Rönesans Dönemi ressamlarından Leanardo Da Vinci’ye göz kırpıyor. Bu isim bize aynı zamanda, daha duyarlı bir S Pen kalemi göreceğimiz konusunda ipucu veriyor. Artan hassaslık sayesinde telefon ekranında S Pen, gerçek kağıt-kalem ikilisi gibi çalışabilir.

Diğer taraftan Da vinci kod adı, Samsung’un Galaxy Note10’u pazarlarken kullanacağı reklam kampanyalarında da görünebilir. Telefonu tüm zamanların en tanınan sanatçılardan birisinin adı ile konumlandırmak cesaret işi. Samsung’un bu riske karşılık olarak sözlerinin içini doldurması gerekebilir.

Da Vinci, yaşadığı dönemde sadece bir ressam olarak nam salmamıştı. Kendisi aynı zamanda bir mucit, anatomisyen, müzisyen ve bilim insanıydı. Bu nedenle Da Vinci kod adının altında çok daha büyük beklentilere girdiğimizi söylemek güç değil.

Önümüzdeki kısa dönemde Galaxy Note10 ile ilgili çok fazla detay öğrenemeyeceğimiz kesin. Her şeyden önce Samsung’un 2019 başında tanıtacağı katlanabilir telefon Galaxy X’i ve Galaxy S10’u bekliyoruz. Bakalım bu cihazlarda ne gibi geliştirmeler yer alacak. Detayları kaçırmamak adına takip etmeye devam edin.