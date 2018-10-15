Galaxy Note10, Ekran Savaşlarını Kızıştırmaya Geliyor

Yeni Samsung Note10'un, 6.66 inçlik ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu ekran, sadece şimdiye kadarki en büyük Samsung ekranı olacak ve firmanın, bu alanda Apple'ı geçmesini sağlayacak.

Söylentilere göre Samsung Galaxy Note10, 6.66 inçlik ekrana sahip olacak. Bu rakam, iPhone XS Max'in ekran büyüklüğünden yarım santim kadar daha fazla.

Şimdiye kadar Galaxy ekranları hep biraz daha büyük olmuş olsa da, iPhone XS Max'ın ekranı Galaxy 9 ve Galaxy Note9'dan daha genişti. En son Galaxy 7'de yaşadığı felaketin ardından telefonlarının geliştirme sürecini bir yıla çıkartan Samsung, şu sıralar telefonun üzerinde çalışıyor. Bu nedenle de az çok boyutlara karar verilmiş durumda. Teknoloji ilerledikçe cihaz içine konulacak parçaların boyutları küçülse de, bunun ekran boyunu ne kadar değiştireceğini bize zaman gösterecek.

Daha önce de hakkında kulaklık girişinin olmayacağı ve yeni telefonun kod adının DaVinci olduğu gibi haberler çıkan Note10, daha uzun süre kendisinden bahsettirecek ve pek çok söylentinin merkezinde yer alacak gibi duruyor.