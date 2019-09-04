Samsung, Galaxy Note10 İçin Android 10 Testlerine Başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ serisi için Android 10 testlerine başladığı ortaya çıktı. Android 10'un Samsung kullanıcılarının hizmetine ne zaman sunulacağıysa henüz bilinmiyor.

Teknoloji devi Google'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi "Android 10", dün akşam saatleri itibarıyla Google'ın kendi markası olan Pixel telefonlar için yayınlandı. Google'ın yeni işletim sistemi henüz çok yeni olduğundan, Pixel harici cihazların Android 10'u alması uzunca bir süre alacak ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 10 konusunda elini çabuk tutacağa benziyor.

Samsung'la ilgili hem yeni gelişmeleri haberdar eden hem de Samsung'un yazılımlarını paylaşan "SamMobile", teknoloji devinin son amiral gemileri Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ modellerinde Android 10'u test etmeye başladığını açıkladı.

Aslına bakacak olursak Samsung, Galaxy S10 serisi için Android 10 testlerini yaklaşık bir aydır yapıyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir Galaxy S10+, ilk kez Android 10 ve One UI 2.0'la çalışırken ortaya çıktı. Şirket şimdi de yeni amiral gemileri Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ için Android 10'un test işlemlerine başlamış durumda.

Samsung, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Android 10'un Samsung modellerine ne zaman geleceği de bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy Note9 modellerini birlikte güncellemişti. Dolayısıyla şirketin yine benzer bir tavır sergilemesi ve hem Galaxy S10 hem de Galaxy Note10 serisini birlikte güncellemesi mümkün görünüyor. Elbette son sözü yine Samsung söyleyecek.