Samsung Galaxy Note10 6,66 İnçlik 4K Bir Ekranla Geliyor

Söylentilere göre Samsung Galaxy Note10 bünyesinde 4K çözünürlüklü 6,66 inçlik bir ekranı barındıracak.

2009 yılında 4,3 inçlik ekranıyla HTC D2 tanıtıldığında herkes telefonlara gelebilecek en büyük ekranın bu olduğunu söyledi. Bundan birkaç yıl sonra da Samsung Galaxy Note, 5 inç barajını aşarak 5,3 inçlik bir telefonu bizimle buluşturdu. Şimdiyse Galaxy Note9, 6,4 inçlik ekranıyla karşımızda. Bunun dışında 6,5 inçlik ekranıyla Apple’ın iPhone Xs Max örneği de bulunuyor. Eğer iş böyle giderse gelecekte çok daha büyük ekranları göreceğiz gibi duruyor.

Aldığımız haberlere göre Samsung Galaxy Note10’un 6,66 inçlik 4K çözünürlüklü bir ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaza şu anda ‘Da Vinci’ ismi takılmış durumda ve Qualcomm Snapdragon 8150’yi bünyesinde barındıracağı söyleniyor. Bahsedilen başka özellikleri ise 5G özelliğinin yanı sıra üçlü kamera ile gelecek olması. Samsung’un üçüncü çeyrekte telefon çıkarma alışkanlığının aksine telefonun gelecek senenin ikinci çeyreğinde geleceği de söylentiler arasında bulunuyor.

6,66 inç kulağa DEVASA gibi gelse de gelecek senenin en büyüğü olmayacak. Bunun sebebi ise Samsung’un Galaxy F katlanabilir cihazının tamamen açıldığında 7,3 inçlik bir ekrana sahip olması.

Ancak bir sorun var ki sektör böyle gitmeye devam ederse ‘cep’ telefonu kavramı hayatımızdan kalkacak gibi görünüyor. Ya da pantolonlarımızdaki cepler daha da büyüyecekler. Olaylar nasıl gelişecek şu an için kesin bir kanı olmasa da bunları zaman geçtikçe öğreneceğimiz kesin.