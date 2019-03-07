Galaxy Note10'un 'Adamlar Yapmış' Dedirten Konsept Görseli

PhoneArena, Galaxy Note10 hakkında çıkan söylenti ve sızıntılardan yola çıkarak cihazın 3D konsept tasarımı oluşturdu ve çevrimiçi olarak yayınladı.

Samsung, yaklaşık üç hafta önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S10’u tanıttı. Galaxy S10’un tanıtılması ile birlikte Samsung cephesinde dikkatler Galaxy Note10’a çevrilmiş durumda. Galaxy Note10 ile ilgili elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor ancak PhoneArena, Galaxy Note10’un nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair söylentilerden yola çıkarak bir konsept tasarım paylaştı.

PhoneArena’nın konsept tasarımına göre Galaxy Note10, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Tahminler, bu arka kameraların Galaxy S10 5G ile aynı donanıma (12MP + 12MP + 16MP + ToF) sahip olacağı yönünde. Ancak Samsung’un kamera yazılımını güncelleyerek kullanıcılara daha iyi fotoğraf performansı sunma ihtimali yüksek. Yine de Galaxy S10’a göre devrimsel bir yenilik beklenmiyor.

Tasarım noktasına baktığımızda ise cihazın Galaxy S10+ modelinde olduğu gibi Infinity-O ekrana ve çift ön kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Yan çerçeveler, Galaxy S10 serisine göre biraz daha kalın görünüyor olsa da cihazın tasarımı itibarıyla %90’a yakın bir ekran gövde oranı sunacağını tahmin etmek zor değil. Yine de Galaxy Note10, Galaxy S10 modellerine göre daha ‘köşeli’ bir tasarıma sahip olacak.

Samsung’un Galaxy Note10’u Ağustos ayında tanıtması bekleniyor. Dolayısı ile cihaz hakkında bilgi edinmek için önümüzde daha 5 aylık bir süreç var. Şu anki bilgilere göre Galaxy Note10, Galaxy S10 5G modelinin daha köşeli ve S-Pen destekli bir versiyonu olacak. Fakat Samsung, S-Pen ve DeX odaklı gelişmiş özellikleri sayesinde Galaxy Note10’un Galaxy S10 5G’den ayrılmasını sağlayacaktır.