Samsung Galaxy Note20'nin Kılıfları Ortaya Çıktı

Galaxy Note20 serisinin tanıtımına az bir süre kala, sızıntılar ve söylentiler hız kesmiyor. Son olarak Note20'ye ait olduğu iddia edilen bir kılıf modeli Ice Universe'de ortaya çıktı. Kılıfın, düz ekrana uygun olduğu dikkat çekti.

Samsung Galaxy Note20 için tasarlanan kılıfların ortaya çıkmasıyla, Plus olmayan modelin düz ekrana sahip olacağı söylentisi iyiden iyiye güçlendi. Kılıfların görüntüsü, söylentileri de ilk başlatan Ice Universe’de ortaya çıktı.

Aslında daha önce de piyasaya çıkmamış modeller için kılıf tasarımlarının ortaya çıktığını görmüştük. Ancak ortaya çıkan bu yeni Galaxy Note20 kılıfları oldukça mantıklı görünüyor. Galaxy Note20+ kavisli ekrana sahipken, Galaxy Note20'nin düz ekran tasarımı ile geleceği biliniyor. IceUniverse, Galaxy Note20 serisinin seri üretime geçmesine çok az bir süre kaldığını iddia ediyor.

Samsung, Galaxy Note20 ve Note20+'ı 5 Ağustos'taki çevrimiçi etkinlikte Galaxy Fold2 ile birlikte tanıtacak.

İkilinin ekranları 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Galaxy Note20’de Full HD çözünürlüklü ekran, Galaxy Note20+’da ise QHD yer alacak. Her ikisi de 5 nm Exynos 992 yonga setine sahip olacağı ve Galaxy Note20+, ana kamerası için Samsung'un 108 MP sensörünü kullanacağı bilinenler arasında yer alıyor.

Samsung, Galaxy Note 7'den bu yana tüm amiral gemilerinde kavisli ekranlar tercih ediyordu. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl içinde duyurulan Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite ile uzun yıllardan sonra ilk kez Samsung amiral gemilerinde düz ekranlar görmüştük.

Samsung Galaxy Note 20 ailesine dair her şeyi, 5 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen lansman sırasında öğreneceğiz. Yakında karşımıza çıkacak olan Galaxy Note20, Galaxy Note20+, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G gibi telefonlarının yanında, bize bir sürpriz daha yapılabilir. Sürprizden kastımız, birbirinden farklı model ve çeşitlilikle sunulan Galaxy A serisi telefonlar değil.

Tüketici elektroniği sektörünün adeta sahnesi hâline gelmiş CES, 2021 yılında yapılacak olan etkinliğinde bizlere farklı yenilikler sunacak. Birçok kaynaktan ortaya çıkan verilere göre Samsung, bizlere Galaxy S20 Lite modelini sunabilir. Açıklananlara göreyse yeni modelin 5G seçeneğiyle birlikte geleceği düşünülüyor.