Samsung Galaxy Note20'nin Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy Note20'yi ağustos ayında tanıtması bekleniyor. Bu tarihe daha çok zaman olsa da telefona dair bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Telefonun tasarım detayları da bunlardan biri oldu.

Akıllı telefon dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yemi amiral gemisi akıllı telefonunu ağustos ayında tanıtması bekleniyor. Şu an için telefonun çıkışına 4 aydan uzun bir süre olsa da cihazla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Sektör içerisinden verdiği bilgilerle öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Roland Quandt, telefonla ilgili bazı materyallere erişmeyi başardı ve Galaxy Note20’nin tasarımına dair bazı bilgileri ortaya çıkardı. Gelin bu cihazın tasarım detaylarına yakından bakalım.

Samsung Galaxy Note20:

Quandt, telefonla birlikte çıkacak olan Galaxy Note20 Plus LED View Cover’ın dolgu kalıbının fotoğraflarını paylaştı. Kalıbın sağ tarafında kamera için ayrılmış geniş bir boşluğun olduğu görülüyor ki bu, Galaxy Note20 Plus'ın Galaxy S20 Ultra ile aynı kamera dizilimine sahip olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca kalıp fotoğrafından görüldüğü kadarıyla cihazın tuşları sağ tarafta yer alacak.

Samsung Galaxy Note20 ekranının, önceki Galaxy Note cihazı kadar kıvrımlı olmayacağı da söylenebilir. Cihazın kare şeklide bir tasarıma sahip olmasıysa oldukça muhtemel. Quandt, ayrıca kalıbın en boy oranının biraz orantısız olduğunu ifade etti ki cihazın hâlâ geliştirme aşamasında olduğu düşünülürse bunun normal olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonla ilgili ortaya çıkan bilgiler ve yukarıda da bahsettiğimiz kamera detayı, Galaxy Note20’nin S Pen’e sahip olan Galaxy S20 olacağını gösteriyor. Galaxy S serisinin satışları şirket için pek de iç açıcı değildi. Dolayısıyla Galaxy Note20’de Galaxy S20 ile aynı donanım özelliklerinin kullanılması olası değil, muhtemelen bazı donanım iyileştirmeleri yapılacaktır. Bunlar arasında dinamik yenileme oranına sahip WQHD+ 120 Hz ekran ve daha hızlı eUFS 3.1 depolama yer alabilir.