Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Ekranı ile Şampiyon Oldu

DxOmark'ın ekran testlerine giren Samsung Galaxy Note20 Ultra, en iyi ekrana sahip akıllı telefon oldu. Cihaz, OnePlus 8 Pro'yu küçük bir farkla geride bırakmayı başardı.

Daha çok akıllı telefonların kamera ve ses performanslarına yönelik incelemeleriyle bilinen DxOmark, artık popüler akıllı telefonların ekranlarını da ciddi bir performans testine sokuyor ve DxOmark’ın ekranını incelediği son akıllı telefon Samsung’un en yeni amiral gemisi olan Galaxy Note20 Ultra 5G oldu.

DxOmark’ın ekran testlerinden 89 puan almayı başaran Galaxy Note20 Ultra 5G, 88 Puan alan OnePlus 8 Pro’yu geride bırakarak en iyi ekrana sahip akıllı telefon unvanını ele geçiriyor. DxOmark en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listenin üçüncü sırasında ise 87 puan alan Galaxy S20 Ultra 5G yer alıyor.

Galaxy Note20 Ultra, DxOmark’ın testlerinde ‘okunabilirlik’ konusunda 73, renk konusunda 79, videoda 81, hareketli görüntü konusunda 79, dokunma deneyimi konusunda 57, doku konusunda ise 80 puan almayı başarıyor.

DxOmark’a göre Galaxy Note20 Ultra 5G, gün ışığında ‘diğer akıllı telefonlar gibi’ karanlık bir ekran deneyimi sunuyor ve özellikle fotoğrafların yakınlaştırılması sırasında karışık dokunmatik hassasiyet gösteriyor olsa da test edilen akıllı telefonlar arasında en iyi ekran deneyimini sunan model durumunda.

DxOmark’ın ‘en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar’ listesine baktığımızda; son incelenen akıllı telefon olan Galaxy Note20 Ultra’nın zirvede yer aldığını görüyoruz. OnePlus 8 Pro ikinci, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G üçüncü, Apple iPhone 11 Pro Max dördüncü, TCL 10 Pro ise beşinci sırada yer alıyor.

Şu ana kadar DxOmark’ın ekran testlerine giren yalnızca 9 akıllı telefon olduğundan geniş bir veri tabanında karşılaştırma yapmak pek de mümkün değil. Bununla birlikte son derece iddialı oyuncu telefonları olan Asus ROG Phone 3 ve Xiaomi Black Shark 3 Pro’nun listenin son iki sırasında yer alıyor olması, üreticilerin performansa odaklanırken ekranı ikinci planda tuttuğunun bir göstergesi olabilir.