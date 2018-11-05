Samsung, Galaxy Note9'a Yeni Bir Renk Getirebilir

Samsung, Galaxy Note9 için gümüş rengini yayınladıktan sonra başka renkler için de çalışmayı sürdürmüş görünüyor. Koreli teknoloji devi, amiral gemisi cihazı için yeni beyaz rengini tanıtmaya hazırlanıyor.

@evleaks kullanıcı adıyla bilinen ve en güvenilir "sızıntıcı"lardan biri olan Evan Blass, Samsung Galaxy Note9'un Bembeyaz (Pure White) versiyonunu paylaştı. Blass genelde paylaştığı şeylerden emin olsa da bu bilgiden çok emin olmadığını belirtiyor.

Eğer bembeyaz bir Note9 gerçeğe dönüşürse, bu şirketin Note5'ten sonra ilk kez beyaz bir Note cihazı üretmesi anlamına gelecek. Hatırlayacak olursak Galaxy S7 ve S7 Edge de ilk çıktıklarında beyaz renkle gelmemiş, daha sonra bu renk sunulmuştu.

Bembeyaz Note9 hakkında çok da fazla bir şey bilinmiyor. Telefonun bu sürümü belli bir bölgeye özel olabilecekken global olarak da piyasaya sürülebilir. Örneğin 'Cloud Silver' rengi sadece ABD'ye özeldi. Cihazda şu an sunulan renkler ise şöyle: Okyanus Mavisi, Lavanta Moru, Gece Siyahı, Bulut Grisi ve Metalik Bakır.