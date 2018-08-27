Samsung, Note9 Alan Müşterilerin Gear VR Adaptörü Dağıtacak

Samsung, Galaxy Note9 alan müşterilerine sanal gerçeklik kulaklık setinin en son modeli olan Gear VR’ı kullanabilmeleri için ücretsiz Gear VR adaptörleri veriyor.

Son zamanlarda çıkan ve en çok ses getiren amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olan Galaxy Note9, şimdilerde kullanıcılarına ek bir cihazı ücretsiz alma fırsatı sunuyor. Firmanın güvendiği özelliklerinden olan sanal gerçeklik uygulaması, Galaxy Note9’da Gear VR ile çalışmayarak sorun çıkardı. Bunun sonucu olarak da Samsung, çözümü kullanıcılarına ücretsiz adaptör temin etmekte buldu.

Cihazın Gear VR ile kullanılmasına olanak tanıyan USB Type-C adaptör, Samsung’un sorunun çözümü için bulduğu en kolay yöntem olarak görülüyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki ücretsiz dağıtım işlemi şu anda ABD’de uygulanıyor ve aynı yöntemin Türkiye’de de olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Telefona sahip olmak için yüklü bir miktar ücret ödeyen kullanıcılar, tahmin edeceğiniz üzere böyle bir sorunla karşılaşmaktan hoşnut değil. Bu noktada sizler de sahip olduğunuz Gear VR ile Note9 cihazınızı kullanamadıysanız, cihazı sanal gerçeklik gözlüğüne takmak için güç uygulamayın. Diğer yandan Samsung ile iletişime geçmeniz ve konu hakkında bilgi almanız da yararınıza olacaktır.