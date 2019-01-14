  • Samsung Galaxy Note9 İçin Androide Pie Ertelendi

Samsung Galaxy Note9 İçin Android 9 Pie Güncellemesi Ertelendi

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Samsung'un belirttiğine göre Android'in son versiyonu 9 Pie, Galaxy Note9 için gecikecek.

Samsung'un en son amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note9'un ünü aldı başını gidiyor. Birçok kesim tarafından beğenilen akıllı telefon, kamera performansıyla dağları dize getiriyor. Gücünü Exynos 9810 yonga setinden alan Note9, kutudan çıktığında Android 8.1 Oreo ile kullanıcıları karşılıyor.
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Samsung'un Android 9 Pie güncellemesini amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S9 için verdiği tarihten daha önce yayınlaması, Android Pie güncellemesinin Galaxy Note9 için de erken yayınlanacağı düşüncesini akıllarda oluşturmuştu ancak ortaya çıkan bilgilere göre erken yayınlanma değil, güncellemede gecikme yaşanacak.
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Samsung Türkiye'nin internet sitesinde Galaxy Note9 için Android 9 Pie güncellemesinin yayınlanma tarihinin 15 Ocak'tan 1 Şubat tarihine ertelenmesi, dünya genelinin teknoloji gündemine oturdu. Bu gecikmenin sadece Türkiye'de değil daha birçok ülkede yaşanacağı tahmin ediliyor. Samsung'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/android_9_pie_update_pushed_back_for_some_samsunggalaxy_note9_users-news-35061.php
Etiketler: Samsung Galaxy Note 9, android 9 pie
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