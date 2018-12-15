Galaxy Note9 İçin Aralık Ayı Güvenlik Güncellemesi Yayınland

Galaxy Note9 kullanıcıları için yayınlanan güncelleme birtakım güvenlik açıklarını kapatıyor.

Galaxy Note9'un beta denemelerine katılmış kişiler şimdiden Android Pie güncellemesinin tadını çıkarıp, güncellemeyi deneme fırsatını bulmuşken bu beta programına katılmamış kesim ise hala güncellemeyi beklemekte. Samsung cephesi de bu bekleme aşaması uzadıkça kullanıcılarına küçük süprizler yapmaktan geri kalmıyor. Evet, Galaxy Note9 Aralık ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı.

Bazı telefonlara güncelleme N960FXXS2ARL3 kodu ile gelirken bazı telefonlara ise N960FXXS2ARL4 kodu ile gelmekte ancak bunun sebebi ve neye göre belirlendiği konusunda net bir bilgi maalesef ki yok. İçerik ise kullanıcıları şaşırtacak hiçbir şey içermiyor. Birkaç güvenlik açığı üzerinde çalışılma yapılmış güncellemede, detaylı bir değişiklik notları bulunmuyor.

Aralık 2018 güvenlik güncellemesi diğer yandan Galaxy S8 ve Galaxy Tab S4 cihazları için de yayınlanmış durumda. Note9 kullanıcıları güncellemeyi direkt ayarlar bölümünden güncelleyebilir ancak güncelleme, anlık olarak tüm telefonlara dağıtılmamış olabilir. Yani herhangi bir güncelleme ile karşılaşmazsanız panik yapmanıza gerek yok. Gün içerisinde tüm telefonlar için dağıtılmış olacağı düşünülüyor.

Samsung tarafından Android Pie güncellemesi hakkında ise herhangi bir resmi açıklama bulunmamakta. Ne zaman geleceği açısından 2019 yılının erken dönemleri olarak internet üzerinde bir dedikodu dönse de resmi açıklama olmadan kesin bir şey söylememiz mümkün değil.