Samsung Galaxy Note9 İki Yeni Renk Seçeneğine Kavuşuyor

Amerika'da yalnızca iki renk seçeneğiyle çıkan Note9, hayranlarının gönlünü alacak.

Samsung Galaxy Note9, Amerika’da yalnızca iki renk seçeneğiyle satışa sunulmuştu: Okyanus Mavisi ve Lavanta Moru. Telafi amacıyla Samsung, yeni rengi Bulut Grisi'ni ilk olarak Amerika’daki hayranlarıyla buluşturacak.

S Pen’iyle uyumlu olacak yeni renk, 5 Ekim’de Samsung Online mağazalarında satılacak. Fiyatlandırma diğer renklerle aynı olacak.

Bir hafta sonra da eksik olan renk Gece Siyahı Amerika’nın birçok bölgesinde 12 Ekim tarihinde satışa girecek. Ancak 512GB’lık versiyonu isteyenlerin 26 Ekim’i beklemesi gerekecek. Bulut Grisi rengi bir süre sonra diğer marketlere de giriş yapacak.