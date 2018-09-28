Samsung, Galaxy Note9 Kamerası İçin Güncelleme Yayınladı

Daha önce Bixby düğmesini deaktif etme ve ağır çekim video kaydını iyileştirmeye yönelik Galaxy Note9'lara iki ayrı güncelleme yayınlayan Samsung, şimdi de üçüncü yazılım güncellemesini yayınladı.

Samsung Galaxy Note9’un nispeten yeni bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Samsung, Galaxy Note9’u daha iyi bir akıllı telefon haline getirmek için adeta güncelleme yağmuruna tutuyor. Şirket, şu ana kadar 2 yazılım güncellemesi zaten yayınladı (Bixby tuşu ve Ağır çekim video kaydı için). Fakat görünüşe göre 3. güncelleme için fazla beklemeyeceğiz.

Almanya’daki Galaxy Note9 kullanıcıları, cihazlarına N960FXXU2ARI9 numaralı bir güncelleme geldiğini fark ettiler. Söz konusu güncelleme, 302 MB boyutunda ve tamamı ile fotoğraf kalitesini artırmaya yönelik. Güncelleme henüz global kullanıcılara sunulmuş değil. Fakat kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Güncelleme ile birlikte gelen SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) algoritması, HDR çekimlerdeki düşük pozlama ve düşük ışıklı sahnelerde çekilen fotoğraflardaki kumlanma oranını azaltıyor. Böylece fotoğraflar çok daha az ‘pürüzlü’ ve çok daha kaliteli hale geliyor. Güncellemenin ardından zaten iyi olan Galaxy Note9 kamerası, çok daha iyi fotoğraflar çekecek.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi güncelleme henüz tüm kullanıcılara yayınlanmış değil. Fakat yayınlandığında cihazınıza bildirim gelecektir. Ayrıca güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmek isterseniz Ayarlar menüsüne girdikten sonra Yazılım ve Güncelleme bölümüne gidip ‘Güncellemeyi Kontrol Et’ butonuna dokunabilirsiniz.