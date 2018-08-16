Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note9'un şarj süresini ve batarya performansını merak edenler için rakipleriyle karşılaştırmalı grafikleri yayınlandı.

Akıllı telefonlar için şarj süresi ve ne kadar sürede şarj oldukları git gide daha büyük önem arz ediyor. Akıllı telefon kullanma alışkanlığının günden güne arttığı ve bu yönde büyük bir atılım gerçekleştirilmediği düşünülürse, telefonlar arasındaki küçük şarj performansı farklılıkları dahi mühim.

4000 mAh'lık bataryasıyla duyurulan Note9'un rakipleriyle karşılaştırılınca nasıl bir tablo çizdiğine beraber göz atalım.

%100 Şarjla Kullanım Süresi

%100 Şarja Ulaşma Süresi (Dakika)

Gördüğünüz üzere Samsung Galaxy Note9, şarj olma süresi ve batarya ömrü konusunda ne rakiplerinin ne gerisinde kalıyor ne de önüne geçebiliyor. Buna karşın Note9'un bu listenin 6.4 inçle en büyük ekranına sahip olduğunu düşünürsek hiç de fena bir skor değil karşımızdaki. Tabii lansmanda yapılan 4000 mAh batarya promosyonunun hakkının ne kadar verildiği de tartışma konusu olacaktır.