Galaxy Note9'un Işık Sızdırdığı İddia Edildi

Galaxy Note9'a sahip olan bazı kullanıcıların iddialarına göre cihaz, ekran ile metal çerçevenin birleştiği kısımdan ışık sızdırıyor.

Samsung’un piyasadaki mevcut en güncel amiral gemisi olan Galaxy Note9, DisplayMate tarafından açıklanan rapora göre tüm akıllı telefonlar arasında en iyi ekrana sahip. Fakat görünüşe göre Galaxy Note9’un ekran montajı, ekranı kadar kaliteli değil.

Cihazın resmi olarak satışa çıkması ile birlikte bazı Samsung hayranları erkenden Galaxy Note9’a sahip olma fırsatı buldu. Fakat bazı Galaxy Note9 kullanıcıları, cihazı ellerine aldıkları andan itibaren tuhaf bir sorun keşfettiler.

İddialara göre Galaxy Note9’un sol kısmında ekran paneli ile metal çerçevenin birleştiği nokta tam olarak bütünleşmemiş durumda ve bu nedenle ince bir ışık sızıntısı gerçekleşiyor. Bazı kullanıcılar ise bu ışığın bir sızıntı olmadığını, ekranın edge yapısından dolayı bir ışık kırılması gerçekleştiğini iddia ettiler.

Samsung söz konusu kullanıcı iddiaları hakkında henüz bir açıklama gerçekleştirmedi. Ancak bazı Galaxy S9 ve Galaxy Note8 kullanıcılarının da benzer sorunlardan şikayetçi olduklarını hatırlatalım. Samsung’un her akıllı telefonunda ekran boyutunu değiştiriyor olması, şirketin montaj konusunda sıkıntı yaşamasına neden oluyor olabilir.