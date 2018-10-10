Samsung Galaxy Note9'un Önemli Özelliği Galaxy S9'a Geliyor

Samsung, Note9'da tanıttığı inovasyonları bir bir diğer amiral gemilerine de getirerek eko sistemi genişletmeyi amaçlıyor.

Dün itibarı ile Android 9.0 Pie arayüzü Samsung Experience 10'u tanıtan Samsung'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yapay zeka destekli arka kameranın Scene Optimizer (Manzara Optimizasyonu) modunun Galaxy S9 ve S9+'a da geleceği ortaya çıktı.

'Scene Optimiser' Nedir?

Scene Optimiser, Samsung'un yapay zeka destekli arka kamerasınının çektiğiniz objeyi tanımlayarak en uygun pozlamayı, parlaklığı ve rengi ayarlamasıdır. Bu sayede örneğin yakın plandan çektiğiniz rengarenk bir çiçekle, uzaktan çektiğiniz puslu bir dağ manzarası arasındaki renk paleti otomatik olarak ayarlanacaktır.

Geçtiğimiz dönemde yazılımsal yenilikler için dahi kullanıcılarını yeni amiral gemilerini satın almaya zorlayan Samsung'un bu tür bir politika değişikliğine gitmesi herkes için sevindirici. Nitekim günümüzde akıllı telefonların en büyük yenilikleri artık donanımsal değil yazılımsal dokunuşlarla karşımıza çıkıyor.