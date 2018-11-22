Samsung, Galaxy Note9'un Kamera Sorununu Çözecek

ABD'li bir Samsung forum moderatörünün açıklamasına göre Samsung, kamera uygulaması sürekli donan Galaxy Note9'lar için bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yenilenen S-Pen’i, iyileştirilen kamerası ve güçlü performansı ile en yeni amiral gemisi Galaxy Note9’u geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttı. Cihaz, gerek tasarımı, gerekse özellikleri ile Galaxy Note serinin phablet segmentindeki üstünlüğünü sürdürmeye devam etti.

Samsung hayranları, büyük bir heves ile satın aldıkları Galaxy Note9’u birkaç gün kullandıklarında ise büyük bir şokla karşılaştılar. Galaxy Note’un kamera uygulaması sürekli olarak donuyor, video kayıtlarını geç başlatıyor ve zaman zaman uygulama hatası vererek hiç açılmıyordu. 6499 TL’lik bir telefondan beklenen şeyler tam olarak bu değil.

Cihazın piyasaya sürülmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen Samsung, söz konusu sorunu bir türlü gideremedi ve Galaxy Note9 kullanıcıları cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri olan kamerayı bir türlü sorunsuz bir şekilde kullanamadı. Ancak görünüşe göre bu durum yakında sona erecek.

Samsung’un Birleşik Devletler’deki forumlarından birinin moderatörü yaptığı açıklama ile Samsung’un söz konusu sorunu gidermek için bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Moderatör, güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı ancak sorun Snapdragon’lu Galaxy Note9’ları etkilediğinden cihazını yurt dışından almayan Türkiye’deki kullanıcılar için büyük bir değişiklik olmayacak.