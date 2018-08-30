Note9’un ‘Karbon Su Soğutma’ Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Samsung’un son amiral gemisi Galaxy Note9’un sıvı soğutma sistemi hakkında resmi bir görsel paylaşıldı. Cihazın aşırı ısınma yaratan yüklü işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirmesi için geliştirilen bu sistem, ısınmadan kaynaklı sorunların önüne geçiyor.

Sıvı soğutma sistemleri artık akıllı telefonlarımızın içine girdi, her firmanın kendine özgü bir tekniği var. Samsung’un Galaxy S7’den bu yana uyguladığı “Karbon Su Soğutma” sistemi ise piyasadaki en iyi soğutma sistemlerinden. Geçtiğimiz hafta mağazalardaki raflara çıkan Galaxy Note9 ise bugüne kadar üretilen en büyük Karbon Su Soğutma sistemini içeriyor.

Samsung, yeni sisteminin ne kadar işe yaradığını ve telefon kullanımını nasıl etkileyeceğini açıklamak için özel bir görsel yayınladı.

Aslında sistemin çalışma prensibi son derece basit. Bakır renginde gördüğünüz gözenekli termal katmanın içerisinde bir miktar su var. Cihaz ısındıkça bu bölme içindeki su buharlaşıyor. Buharlaşmayla birlikte bir miktar ısı enerjisi cihazdan dışarıya atılmış oluyor. Telefon soğuduğunda buhar tekrar su şeklinde yoğunlaşıyor, bakır plaka içindeki yerine tekrar geliyor. İşlem dizisi telefon ısındıkça devam ediyor.

S7’de yer alan Karbon Su Soğutma sistemi, cihazın teknik özellikleri ve batarya boyutu nedeniyle düşüktü. Note9, S7’den iki katına kadar ram, %33 daha büyük bir batarya ve çok daha güçlü bir işlemci olan Snapdragon 845 ile geliyor. Bu nedenle Karbon Su Soğutma sistemi de daha yüksek ısıları karşılamak için geliştirildi.

Galaxy S9’daki Karbon Su Soğutma biriminin hacmi 95 milimetre küp, Note9’da yer alan sistem ise 350 milimetre küp yer kaplıyor. Samsung, soğutma performansının bir önceki phablet Note8’e kıyasla 3 kat daha arttığını söylüyor.