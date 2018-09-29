Samsung Galaxy P30 TENAA'dan Onay Aldı

Samsung'un yakın bir zamanda satışa çıkaracağı beklenen Galaxy P30 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung'un Çin'e özel olarak satışa sunacağı yeni telefonu Galaxy P30, TENAA kayıtlarında görüntülendi. Cihazın TENAA listelemesi ise henüz tamamlanmadığı için teknik özellikler elimize ulaşmış değil.

5.99 inçlik LCD ekran ve 3.300 mAh batarya ile geleceği dışında bir bilgi bulunmayan Galaxy P30'un bazı detayları ise paylaşılan bu fotoğraf sayesinde ortaya çıktı. Cihazın arkada konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusuna sahip olduğu ve çentiksiz bir ekrana sahip olacağı göze çarpan ilk detaylardan. Cihazın daha önce ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olacağı iddia edilmişti, TENAA'da ortaya çıkan bu bilgi sayesinde o iddia yalanlanmış oldu.

Sadece Çin'de satışa çıkacak olan Samsung Galaxy P30, adıyla Moto P30'u andırsa da tamamen farklı bir cihaz. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı gibi detaylar henüz belli olmuş olmasa da yakın bir zamanda öğreniyor olacağımızı söyleyebiliriz.