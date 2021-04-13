Samsung Galaxy Quantum 2 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Samsung, kuantum kriptografi teknolojisine sahip olan yeni akıllı telefonu "Galaxy Quantum 2"yi duyurdu. Sahip olduğu QRNG çipi ile günlük kullanıcıların güvenlik seviyelerini görülmemiş düzeylere çıkaran telefon, Güney Kore dışına çıkmayacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil operatör SK Telecom ve ID Quantique isimli şirketin iş birliğinde yeni bir akıllı telefon geliştirdi. "Galaxy Quantum 2" olarak isimlendirilen akıllı telefon, sahip olduğu "kuantum rastgele sayı üreticisi" (QRNG) çipi sayesinde günlük kullanıcılara gelişmiş düzeyde güvenlik imkanı sunuyor. Bu telefon, geçtiğimiz yıl duyurulan ve Samsung Galaxy A Quantum isimli telefonun halefi niteliğinde.

Samsung'un yeni akıllı telefonunu benzersiz kılan şey, kuantum kriptografi teknolojisini içeriyor oluşu. ID Quantique'in geliştirdiği bir çip sayesinde bugüne kadar görülmemiş güvenlik düzeylerine ulaşabilen cihaz, rastgele gerçek sayılar üreterek, günlük kullanıcıların güvenliğini sağlamış oluyor. Bu teknoloji, özellikle de hassas bilgilerin kullanıldığı uygulamalar için kritik bir önem arz ediyor.

Kuantum kriptografi teknolojili Samsung Galaxy Quantum 2, 23 Nisan'da satışa çıkacak

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Quantum 2, dünyanın en küçük QRNG çipini kullanıyor. Çipin bir LED ve CMOS görüntü sensörüyle çalıştığını söyleyen Samsung yetkilileri, çipi kare tasarıma sahip olup, bir kenarınınsa 2,5 mm olduğunu ifade ediyorlar. Peki bu telefon, diğer özellikleriyle tüketicilere neler sunuyor?

6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekranla gelen telefon, gücünü ise Snapdragon 855 Plus işlemciden alıyor. 64 MP ana arka kamerası bulunan telefonun diğer teknik özellikleri bilinmezken, karşımızda 2020 ya da 2019 model amiral gemisi telefon varmış hissi veriyor. 23 Nisan'da piyasaya sürüleceği duyurulan telefonun Güney Kore sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.