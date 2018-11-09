Samsung en son 2011 yılında gördüğümüz Galaxy R serisini geri getirmeyi planlıyor olabilir. PhoneArena'ya göre Koreli şirket, Galaxy J serisini R serisi ile değiştirerek Snapdragon 450 kullanan bir platform oluşturacak.

Geçtiğimiz temmuz ayında ortaya çıkan raporlar, Samsung'un Galaxy R serisinden bir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Bu seri 2011 yılında çıkmış iken Galaxy S2'nin daha düşük özellikli bir sürümü olarak tanıtılmıştı. Samsung daha sonra bu cihazların üretimini birtakım donanımsal sorunlar yüzünden durdulmuş ve sonunda da tamamen kaldırmıştı.

Şimdi ise yeni söylentiler, Samsung'un Galaxy R serisini yeniden tanıtacağı ve düşük seviyeli telefonlara yeni bir soluk getireceği yönünde. Sonsuz ekran ve gelişmiş kamera özellikleriyle geleceği düşünülen cihaz, bazı özellikleri de Galaxy J serisinden alacak. Bu da muhtemelen J serisinin sonu demek.

Samsung geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bunların son J serisi telefonlar olacağı düşünülürken şüpheler de yok değil. Sonuçta ilk çıktığı günden beri 60 milyondan fazla satan bu seride sadece J8 bile tek başına 4 milyon sattı. İlerleyen günlerde neler olacak, hep beraber göreceğiz.