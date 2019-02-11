Samsung Galaxy S Serisinin 10. Yılı: İlk Galaxy S’e Bakış

Koreli teknoloji devi Samsung’un amiral gemisi telefon serisi Samsung Galaxy S, 20 Şubat’ta San Francisco’da tanıtılacak. Bu telefon serinin 10. telefonu olacak. Geçmişteki dokuz telefonun bir kısmı ise unutuldu.

Teknoloji oldukça hızlı ilerliyor. Her yıl, yeni özelliklere sahip amiral gemisi telefonlar piyasayı dolduruyor. Bu telefonlar arasında Samsung Galaxy S serisi de önemli bir yere sahip.

Koreli dev firmanın daha önce çıkarmış olduğu 9 farklı Galaxy S modeli var. Bu modellerden bazıları çoktan unutulup gitti. Samsung Galaxy S10’un çıkışına günler kala ilk Galaxy S telefonu hatırlayalım istedik.

Samsung Galaxy S, çıktığı dönemde oldukça dikkat çekmişti. Bu telefonda Android yazılımı bulunuyordu. O dönemde şimdiki kadar çok uygulama yoktu. Yine de yayınlanan bazı yazılımlar ve programlar, telefonu olduğundan çok daha iyi hale getirebiliyordu. Örneğin Voodoo Sound uygulaması, telefonun müzik kalitesini arttırıyordu.

Samsung Galaxy S, bir neslin ilk akıllı telefonu olarak hafızalara kazındı.

Samsung Galaxy S’in özellikleri ise şöyleydi: