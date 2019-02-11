Samsung Galaxy S Serisinin 10. Yılı: İlk Galaxy S’e Bakış

Teknoloji oldukça hızlı ilerliyor. Her yıl, yeni özelliklere sahip amiral gemisi telefonlar piyasayı dolduruyor. Bu telefonlar arasında Samsung Galaxy S serisi de önemli bir yere sahip.
Koreli dev firmanın daha önce çıkarmış olduğu 9 farklı Galaxy S modeli var. Bu modellerden bazıları çoktan unutulup gitti. Samsung Galaxy S10’un çıkışına günler kala ilk Galaxy S telefonu hatırlayalım istedik.
Samsung Galaxy S, çıktığı dönemde oldukça dikkat çekmişti. Bu telefonda Android yazılımı bulunuyordu. O dönemde şimdiki kadar çok uygulama yoktu. Yine de yayınlanan bazı yazılımlar ve programlar, telefonu olduğundan çok daha iyi hale getirebiliyordu. Örneğin Voodoo Sound uygulaması, telefonun müzik kalitesini arttırıyordu.
Samsung Galaxy S, bir neslin ilk akıllı telefonu olarak hafızalara kazındı.
Samsung Galaxy S’in özellikleri ise şöyleydi:
- Boyutları: 122.4 x 64.2 x 9.9mm
- Ağırlık: 119 g
- Ekran: 4.0" Super AMOLED dokunmatik ekran
- 480 x 800 pixels / 16M colors
- Gorilla Glass
- TouchWiz 3.0 UI
- 3.5mm headphone jack
- 512MB RAM
- 2GB ROM
- MicroSD Kart Girişi (32GB’a kadar)
- Wifi 802.11 b/g/n
- Android 2.2
- Bluetooth 3.0 w/ A2DP
- 5MP Kamera
- 1Ghz ARM Cortex-A8 işlemci
- PowerVR SGX540 GPU
- Hummingbird çipseti
- 6.3 saat konuşma süresi
- 576 saat bekleme süresi